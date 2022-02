Le funiculaire F2 sera à l'arrêt entre le 12 et le 27 février

Des travaux d'entretien annuels vont être réalisés sur le funiculaire F2, entre le 12 et le 27 février 2022. Le F2 ne circulera pas entre ces dates. Des bus relais sont mis en place.

Le funiculaire Vieux Lyon-Fourvière (F2) sera arrêté du samedi 12 au dimanche 27 février inclus pour des travaux obligatoires de maintenance annuelle. Ces travaux permettent d’assurer la conformité des voies, du tunnel et des systèmes de freinage. Pour assurer la desserte de la colline de Fourvière, la fréquence du funiculaire Saint Just (F1) sera renforcée : entre 6 à 10 minutes du lundi au samedi, et 10 minutes le dimanche.

Des bus relais seront également mis en place sur l'itinéraire Saint Just – Minimes – Fourvière dans les deux sens de circulation (fréquence entre 7 à 15 minutes).