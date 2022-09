Le France 2023 Rugby Tour by SNCF débarque à Lyon

Jusqu'au 12 novembre, la Coupe du monde de rugby va sillonner à bord d'un train. Le convoi fera un arrêt à Lyon-Perrache du 30 septembre au 2 octobre.

Dans un peu moins d'un an, la France accueillera la 10e coupe du monde de l'histoire du rugby. Pour se préparer à cet événement et plonger les Français dans cet univers du ballon ovale, l'organisation de France 2023 et la SNCF ont voulu unir leurs forces pour monter une opération d'une ampleur nationale."Il sera un lieu de rencontre et de convivialité pour connecter les fans et le grand public à notre événement", souligne Claude Atcher, l'un des organisateurs de France 2023. "Je suis persuadé de l’engagement de tous les cheminots qui permettront la réalisation de cette pré-célébration de la Coupe du Monde Rugby France 2023, et très fier que nos gares puissent accueillir cette magnifique exposition roulante et ses nombreux visiteurs", ajoute le PDG du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou. Ce train stationnera en gare de Perrache du 30 septembre au 2 octobre.



51 villes traversées, 114 jours de voyage, 11 000 kilomètres seront parcourus par le Rugby Tour By SNCF. À l'intérieur du train, pas de siège, ni de bagages, mais quatre voitures dédiées au rugby en retraçant son histoire et l'impact tant sportif que sociétal de cet évènement planétaire.

À la fin du "train-musée", le trophée Webb Ellis, qui sera remis aux champions du monde, est exposé pour faire rêver les supporters français d'un premier titre mondial. Des places VIP seront également à gagner pour assister au match d'ouverture France- Nouvelle-Zélande, avec le grand jeu Famille 2023, au stade de France.