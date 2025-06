Le festival Polar en Vacances de retour à Lyon les 9 et 10 juillet 

La 10e édition du festival Polar en Vacances est de retour à Lyon les 9 et 10 juillet au musée des Beaux-Arts de Lyon.

Le festival Quai du Polar se prolonge même l’été. Pour sa 10e édition, Polar en Vacances revient à Lyon les 9 et 10 juillet prochains et s’installe dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon (1er arr.). Un festival gratuit et tourné vers les enfants afin de leur donner le goût pour la lecture. Cette année, plus de 500 jeunes entre 6 et 12 ans sont attendus, qu’ils viennent de MJC, centres sociaux ou avec leur famille.

Organisé dans le cadre des opérations Tout l’monde Dehors (Ville de Lyon) et Partir en Livre (Centre National du Livre), le festival promet de nombreuses activités, dont des ateliers d’écriture, d’illustration et de découpage. Des espaces réservés à la lecture et aux jeux seront également installés, mais aussi un espace librairie jeunesse afin d’accueillir les quatre dédicaces : Bertrand Puard, Joëlle Veyrenc, Arnaud Nebbache et Valeria Docampo.

Et pour la première fois, le service archéologique de la Ville de Lyon organisera une activité "Y’a comme un os !" lors de laquelle les plus jeunes pourront jouer les détectives.

