Escapade culturelle : Arles, la photo comme “un outil de résistance”

Les Rencontres Photographiques d’Arles se sont imposées comme un événement incontournable de la photographie en France et à l’international.

Ce festival de photographie unique attire autant les amateurs que les professionnels en quête de découverte, d’exposition ou de réflexion autour de l’image. C’est également une occasion de parcourir la ville historique et romaine d’Arles, de visiter des lieux emblématiques de son architecture où sont exposées les artistes. Tout se fait à pied, offrant un véritable régal pour les sens.

Tony Albert (Kuku Yalanji), David Charles Collins et Kieran Lawson. Super-héros de Warakurna #1, série Super-héros de Warakurna, 2017. Avec l’aimable autorisation des artistes / Sullivan+Strumpf.

Photo et engagement

Pour sa 56e édition, les Rencontres Photographiques d’Arles proposent d’explorer les images photographiques sous des formes multiples. L’engagement est l’un des fils conducteurs de la programmation, la photographie y étant présentée comme “un outil de résistance, de témoignage et de transformation sociale”. Elle est “le témoin des différentes crises que nous traversons, de l’Australie au Brésil, des Amériques aux Caraïbes, dans une société de plus clivée”.

Face aux problématiques environnementales, l’art photographique permet de “contrebalancer les discours dominants et de célébrer la diversité des cultures, des gens et des origines”. Les expositions abordent des thèmes tels que la mémoire, l’identité, la richesse artistique des pays latino-américains, l’héritage colonial et la restitution du patrimoine. Les "militantismes" sont ainsi mis en avant dans les différents lieux d’exposition, disséminés dans tous les coins de la ville d’Arles.

Nan Goldin. Jeune amour, 2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Gagosian.

Les expositions à ne pas manquer

Parmi les expositions à ne pas manquer, celle de Nan Goldin qui explore le lien familial et amical, révélant leurs interactions complexes. La collection Marion & Philippe Jacquier, composée de près de 10 000 tirages anonymes amateurs, offre une exploration profonde de l’intime et du documentaire insolite. Une belle exposition est également consacrée au couturier Yves Saint-Laurent, à partir de ses collections.

Guy Bourdin. Modèles de la collection haute couture automne-hiver 1976 dite « Opéra-Ballets russes », hôtel Sheraton, Vogue (Paris), septembre 1976. Avec l’aimable autorisation de Yves Saint Laurent / The Guy Bourdin Estate 2025 / Louise Alexander Gallery / Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent.

Arles : une ville d’art et d’histoire

Parallèlement, il ne faut pas manquer les expositions associées aux Rencontres et les programmations d’art contemporain de la Fondation Luma. Comme l’indique sa directrice Maja Hoffman, “L’art est un outil puissant, essentiel pour questionner et réinventer nos réalités.” Les Rencontres Photographiques d’Arles continuent de briller comme un phare de la photographie mondiale, offrant une expérience enrichissante et inspirante pour tous les visiteurs.

Rencontres Photographiques d’Arles du 7 juillet au 5 octobre 2025

https://www.rencontres-arles.com