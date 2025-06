Le fast-food Chickenos de Saint-Priest fermé après un contrôle d’hygiène 

L’établissement de restauration rapide Chickenos a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène mardi 10 juin.

Après un contrôle d’hygiène de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), la préfecture du Rhône a fermé l’établissement de restauration rapide Chickenos de Saint-Priest mardi 10 juin. Il est notamment reproché au fast-food la présence importante de nuisibles dans les locaux de production et de stockage, de mauvaises conditions d’hygiène ainsi que la mauvaise conservation des denrées alimentaires.

Pour rouvrir, les gérants devront mettre en œuvre une série de mesures, dont la séparation entre entre la circulation des denrées et les toilettes utilisées par le personnel, mettre en place un plan de lutte efficace contre les nuisibles ou désinfecter et remplacer les ustensiles de cuisine et les zones de stockage.

Lire aussi :