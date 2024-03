Le collectif artistique avait répondu à un appel à manifestation d'intérêt et a été retenu parmi six candidatures par la Métropole et la ville de Lyon.

La chapelle de la Trinité a un nouveau gestionnaire. L'ensemble artistique "Le Concert de l'Hostel Dieu" a été choisi par la Métropole et la ville de Lyon parmi six candidatures pour reprendre, pour les cinq prochaines années, la gestion de la chapelle de la Trinité. Les candidatures, déposées suite à l'appel à manifestation d'intérêt, "devaient répondre à plusieurs critères, dont le principal était de garder l’essence musicale du lieu avec une programmation à dominante baroque" expliquent la Ville et la Métropole.

"Après l’étude puis l’audition des six dossiers de candidature, le jury a décidé d’accorder sa confiance au Concert de l’Hostel Dieu pour animer la Chapelle de la Trinité et y développer une programmation artistique se nourrissant de l’esthétique baroque" complète le communiqué de presse.

Le Concert de l'Hostel Dieu est un ensemble musical né en décembre 1992 qui propose dans diverses salles ou églises de la métropole de Lyon des concerts de musique classique. Il aura désormais la charge d'animer la chapelle de la Trinité, première chapelle baroque du XVIIe siècle réalisée à Lyon, désacralisée en 1920 et qui a aujourd'hui pour but principal "la diffusion de la musique baroque".