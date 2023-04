Le collège Truffaut se réinvente à Lyon : "un projet tourné vers la jeunesse"

Près de 10 ans après sa fermeture, le collège Truffaut, situé dans les Pentes de la Croix-Rousse, rouvrira prochainement. Il a entièrement été rénové et repensé avec : une crèche, des logements étudiants, une auberge de jeunesse et un pôle dédié à la BD.

Le collège Truffaut avait entièrement fermé ses portes en 2013. Cette fois, c'est officiel, il va réouvrir ses portes prochainement avec un peu de retard. L'appel à projet avait été lancé en 2016 pour remettre au goût du jour cet établissement fermé. Les travaux de rénovation ont débuté dès 2020 avec la signature du bail entre la Métropole de Lyon, LinkCity et la SACVL. En 2021, l'intérieur a été détruit, un désamiantage a été effectué et les façades ont été restaurées. Ensuite, l'année 2022 a été rythmée par les aménagements intérieurs.

Le projet aura coûté plus de 14 millions d'euros. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon se réjouit "de voir renaître le collège Truffaut, auquel la Métropole de Lyon a souhaité redonner vie." À présent, plus de collégiens, plus de sonneries, plus de salles de classe. En revanche, l'établissement "conserve sa vocation tournée vers la jeunesse, tout en étant un véritable lieu de vie", explique Grégory Doucet, maire de Lyon.

Présentation et visite du Collège Truffaut rénové @ Julien Barletta

Raphaël Michaud, au nom de la SACVL, a tenu à féliciter tous les acteurs du projet "cette réussite est une grande fierté, elle n'a été rendue possible que par le travail collectif mis en place." Malgré les différentes crises traversées, Covid-19, pénurie de matériaux ou encore inflation, le projet à tout de même pu voir le jour. "Nous avons répondu à un défi du 21e siècle, rien n'a été construit, tout a été rénové."

Un véritable lieu de vie

Le nouveau collège Truffaut se veut être un lieu de vie complet. "C'est un projet que les habitants du 1er arrondissement attendaient", se réjouit le maire en ajoutant "l'établissement a été fermé trop longtemps." Une agence de résidences étudiantes sera installée avec 65 studios et 4 collocations. En tout, ce sont près de 80 lits qui seront proposés pour les étudiants dans un quartier où les loyers sont élevés. L'hostel "PILO" avec une cinquantaine de chambres ouvrira ses portes pour tous avec un restaurant donnant sur la cour.

Le reste de l'établissement sera destiné au domaine associatif et à la vie de quartier. Des salles dites "plurielles" ont étés crées pour permettre aux associations d'organiser des rencontres. "Espace de rencontre, de travail, de détente, de danse et de convivialité." L'association Lyon BD et l'Atelier Graphique installeront prochainement leurs locaux dans l'ail gauche de l'établissement. Ils comptent accueillir des artistes, leur permettre de travailler et d'échanger entre eux pour ainsi promouvoir la bande dessinée lyonnaise.

"Un projet social, environnemental et patrimonial"

"Nous souhaitons créer un espace de rencontre de toutes les jeunesses. Pour les jeunes du quartier, ceux de toute la ville et les élèves du lycée professionnel", lance Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. Cette dernière pointe notamment la gentrification dans l'arrondissement.

La rénovation de l'établissement a aussi été imaginée pour apporter de réels progrès en thermes d'isolation et de modernité des équipements tout en gardant la dimension patrimoniale de ce bâtiment datant de 1887. Plus de 15 tonnes de matériaux ont été réemployées pour cette rénovation.