Le co-fondateur de Cegid est mort

Jean-Claude Sansoë, le co-fondateur de Cegid, avec Jean-Michel Aulas, est décédé le 24 juillet 2025.

C'était un peu l'ombre de Jean-Michel Aulas qui avait choisi la lumière. En 1983, il fonde, avec celui qui deviendra le président de l'Olympique lyonnais pendant trente-six ans, la Cegid (Compagnie européenne de gestion par l'informatique décentralisée), une entreprise spécialisée dans les progiciels de gestion et de comptabilité. C'est lui qui prend en charge le volet technique, tandis que Jean-Michel Aulas (qui pourrait briguer la mairie de Lyon) s'occupe de l'aspect commercial. C'est un véritable succès. En seulement trois ans, le groupe fait son entrée sur le second marché. La Cegid deviendra un poids lourd de l'économie lyonnaise.

En 1997, Jean-Claude Sansaoë quitte Cegid et rejoint la société Proteus, dont il devient le vice-président associé. Basée à Lyon, la compagnie régionale d'aviation a desservi douze villes de province avec près de vingt avions, avant de fusionner, en mars 2001, avec Flandre Air et Regional Airlines pour donner naissance à la nouvelle compagnie filiale du groupe Air France, nommée Régional Compagnie Aérienne Européenne.

Intuition

Grand connaisseur du monde de l'expertise comptable, Jean-Claude Sansoë fonde, en 2002, NETexcom, un éditeur de solutions logicielles accessibles depuis les ordinateurs, téléphones et tablettes, à l'occasion de la sortie d'Internet (encore analogique) et de la possibilité de connecter l'expert comptable avec son client. Avec l’intuition que les nouvelles technologies vont révolutionner le métier, en permettant des réductions importantes des coûts, de très nets raccourcissements de délais, et surtout une mise à jour en temps réel des données. NETexcom propose aux cabinets comptables et aux dirigeants de TPE/PME des solutions innovantes, basées sur l’utilisation de nouvelles technologies.

« C’était tellement nouveau à l’époque que je devais expliquer dix fois pour qu’on me comprenne. »

"J'ai une grande expérience de l'informatique pour les experts comptables et je les connais depuis quarante ans. L'innovation principale, c'est d'aller apporter les tableaux de bord etc. sur les écrans des clients, d'abord les pc mais aujourd'hui bien sûr les smartphones, les tablettes, iPhone, iPad et autres Androïds.*"

* octobre 2015, 70e Congrès des experts-comptables, Paris.

Dans Le Francilien, le magazine trimestriel des experts-comptables, il explique y avoir cru "car internet permettait de se connecter à tous les ordinateurs, et de fluidifier ainsi les contacts entre l’expert-comptable et son client, la banque, le centre des impôts, etc. Outre le fait que les données se transmettaient par disquette, ce qui me paraissait déjà désuet, le point faible de mes collègues éditeurs de logiciels était d’être centré sur la production, à l’intérieur du cabinet. En créant une connexion entre l’entreprise et le cabinet, nous permettions à l’expert-comptable d’améliorer le service apporté à ses clients.»

Jean-Claude Sansoë est décédé jeudi 24 juillet 2025. Il avait 78 ans.