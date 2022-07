La baisse du chômage n’est pas franche, mais elle se poursuit au 2e trimestre de 2022 dans la Métropole de Lyon. Le nombre de chômeurs a enregistré un recul de 0,3%. 70 120 personnes sont actuellement tenus de rechercher un emploi et sans activité sur le territoire.

Au deuxième trimestre, le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A (sans activité) recule de 220 personnes, selon les chiffres publiés mercredi par la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares), soit une baisse de 0,3% en un trimestre. Sur un an, la baisse est de 16,3%, c’est plus que la moyenne nationale qui s’établit à 15,1%.

La décrue enregistrée en début d’année se poursuit donc, mais elle est moins franche. Il y a désormais 70 120 personnes en recherche d’emploi en catégorie A et en ajoutant les catégories B et C ce chiffre s’établit en moyenne à 119 510 dans la Métropole de Lyon. Ce chiffre baisse de 1% sur un trimestre (soit - 1 210 personnes) et s’inscrit dans la durée puisque sur un an la décrue est de 9,8%.

Des chiffres sensiblement comparables à ceux enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes où le chômage, comme dans le reste de la France, baisse. La progression est même meilleure au niveau régional sur les catégories A, B et C puisque le chômage recul de 1,8% au 2e trimestre.