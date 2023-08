Depuis le 4 août, l’ensemble du Rhône est placé en état d’alerte sécheresse en raison de l’absence de précipitations significatives. Plusieurs mesures d’interdiction de la ressource en eau sont en cours sur le département.

Bien que régulières, les précipitations des derniers jours n’ont pas suffi pour remplir les nappes phréatiques et améliorer la situation. Ce lundi 7 août devrait d’ailleurs marquer la "dernière journée mitigée avant le retour de la chaleur […] La sécheresse va nettement s'accentuer durant la semaine", souligne le météorologue lyonnais Romain Weber.

Bonne fraîcheur ce matin avec 11°C à 13°C mais rien d'exceptionnel. Dernière journée mitigée avant le retour de la chaleur dès demain mardi ! La sécheresse va nettement s'accentuer durant la semaine. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 7, 2023

Déjà en vigueur dans le Nord, l’Ouest et l’Est du Rhône, la vigilance sécheresse a été étendue vendredi 4 août au centre et au sud du département, ainsi qu’à la Métropole de Lyon. "Hormis les mois de mars et juin, le département est en déficit de pluie depuis le début de l’année avec des valeurs records de sécheresse en février", rappelait vendredi la préfète du Rhône Fabienne Buccio dans un communiqué.

L'arrosage limité à certaines heures

Le niveau d’alerte sous lequel est désormais placé le département représente le deuxième niveau de gravité sur 4 et "impacte majoritairement les usages domestiques, parmi lesquels figurent des usages des collectivités. Les usages économiques (agriculture, industrie) sont limités, mais restent pour la plupart possibles". Les restrictions en vigueur doivent permettre de "garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable", précise la préfecture du Rhône.

Le périmètre de réglementation de l'alerte sécheresse. (Crédit préfecture du Rhône)

Jusqu’à nouvel ordre, il est donc interdit de :

de prélever dans les cours d'eau et nappes d'accompagnement pour les usages domestiques

d'arroser des espaces verts publics ou privés en journée de 10h à 18h

d'arroser des potagers domestiques en journée, de 10h à 18h

d'arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels en journée de 10h à 18h

le premier remplissage des piscines privées

de laver des véhicules à titre privé à domicile

de laver des façades et toitures

le fonctionnement des fontaines et brumisateurs à circuit ouvert.

En cas d’infraction, les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour un particulier et 7 500 € pour une personne morale.