L’Asvel écrase Bourg-en-Bresse dans le derby local

Dimanche 11 février, l’Asvel a balayé Bourg-en-Bresse (84-61) dans le derby local, doublant le club de l’Ain au classement pour s’emparer de la deuxième place derrière Monaco.

La "JL" de Bourg-en-Bresse qui n’avait plus perdu depuis le mois de novembre en Betclic Elite et qui restait donc sur huit victoires de suite, dont un dernier succès face au leader Monaco (74-70, a durement déchanté dimanche soir sur le parquet de l’Asvel. Intercalée depuis le début de la saison dans le duel à distance entre l’Asvel et Monaco, les deux grosses écuries du championnat, en manque d’adresse avec seulement 28% de réussite, la JL n’a pas existé dimanche.

Balayés 84-61 par l’Asvel, les joueurs de Bourg-en Bresse reculent à la 3e place du championnat, derrière leur adversaire du soir, qui tente de suivre le rythme de Monaco. En tête de classement, les Monégasques comptent 21 victoires pour deux défaites, contre 17 victoires pour six défaites pour l’Asvel. Les deux équipes se retrouveront mardi soir pour un choc en Coupe de France, où l’Asvel tentera d’enrayer une série de huit défaites de suite face au leader, devenu sa bête noire.