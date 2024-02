Une manifestation à Lyon pour demander la fermeture des "locaux fascistes"

Près d’une semaine après la condamnation de deux hommes pour une agression raciste, dont un ancien cadre des identitaires à Lyon, une manifestation est organisée lundi 12 février à Lyon pour demander la fermeture des "locaux fascistes".

Mardi 6 février, deux jeunes hommes, dont un ancien cadre des identitaires à Lyon, ont été condamnés à de la prison ferme pour une agression raciste commise quelques jours auparavant dans le 1er arrondissement de Lyon. Trois jours plus tard, le 9 février, quatre personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête sur l'attaque d'une conférence à Lyon le 11 novembre dernier. Un acte qui avait été revendiqué par un groupe d'extrême droite.

Lire aussi : Un cadre de l'extrême droite lyonnaise écope de six mois de prison ferme

À 18h30 dans le 1er arrondissement

Rappelant que l’un des deux hommes condamnés le 6 février n’est autre que Sinisha Milinov, l’ancien porte-parole du groupe identitaire les Remparts, né sur les cendres de Génération identitaire, le collectif "Fermons les locaux fascistes" organise un rassemblement contre l’extrême droite lundi 12 février à Lyon. Le rendez-vous est donné à 18h30 place de la Comédie, dans le 1er arrondissement.

Le collectif qui regroupe une vingtaine d’associations de gauche et de syndicats demande notamment la fermeture du bar associatif La Traboule et de la salle de sport l’Agogé, deux lieux de réunions des membres de la mouvance identitaire à Lyon et notamment des Remparts.