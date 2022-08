The Greener Good vous guide à Consommer Responsable à Lyon

La deuxième édition du Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs est disponible. Toutes les informations.

En 2020, la première édition du Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs regroupait déjà les meilleures adresses lyonnaises. Dans cette deuxième édition, écrite et éditée par The Greener Good, davantage de conseils pratiques pour mieux vivre et consommer en région lyonnaise paraissent.

The Greener Good est une association citoyenne d’intérêt général. Elle est engagée pour la transition écologique depuis 2016. Elle regroupe 60 personnes : des bénévoles, des volontaires et des permanents.

700 structures lyonnaises recensées

Avec le Guide pour Consommer Responsable, 700 structures engagées sont recensées sur la Métropole de Lyon. Elles sont réparties dans huit chapitres qui font l’objet d’une thématique chacun : alimentation, hygiène et bien-être, vêtements et accessoires, maison et habitat, mobilité, loisirs, services, parents et enfants. Ces chapitres sont séparés en plusieurs grandes parties qui découlent en d’autres sous-parties.

Au rendez-vous, des contenus inédits et une réactualisation des adresses et marques locales référencées. La région lyonnaise offre une variété de produits et de services écoresponsables. Mais, impossible de tous les connaître.

À l’intérieur du guide, vous retrouverez des conseils pour repenser son alimentation, pour réduire sa consommation ou encore pour prendre soin de sa peau avec les bons produits. Des dessins, des graphique et des cartes sont présents pour une meilleure compréhension. Vous pouvez retrouvez des explications en détails de tous les sujets que vous ne maîtrisez pas encore, des encarts "le saviez-vous" ou encore des interviews avec des créateurs de marques engagées.

Ce guide a été édité en 5 000 exemplaires. Il est disponible dans plus de 80 points de distribution sur le territoire lyonnais. Il y a également la possibilité de le récupérer au local de l’association The Greener Good au 59 rue Antoine Charial, dans le 3e arrondissement de Lyon. Il est possible de choisir l’envoi postal pour se le procurer.

Le prix est libre. Il est tout de même conseillé de faire un don de 7€ afin de couvrir les frais d’édition.

