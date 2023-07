L’arrêt du métro B pour trois semaines débute ce lundi à Lyon

Trois semaines d’arrêt, c’est ce qui attend les utilisateurs du métro B du 31 juillet au 18 août, en raison des travaux de prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Le prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval se profile d’ici l’automne, mais en attendant les utilisateurs de la ligne vont devoir s’armer de patience. À partir de ce lundi 31 juillet et jusqu’au vendredi 18 août, le métro est arrêté afin de permettre la poursuite des travaux sur ligne. Dans le même temps, le chantier des deux nouvelles stations, qui verront le jour à Oullins centre et Hôpital Lyon Sud, est également entré dans sa phase de finalisation avec l’installation de la signalétique, de l’éclairage, péages etc.

Lire aussi : Les nouvelles stations du métro B à Oullins et Saint-Genis Laval en images

Un service de bus relais

Afin de ne pas interrompre complètement le trafic entre Lyon et le sud de la métropole, des bus relais sont mis en place de manière temporaire, entre les gares de la Part-Dieu et d’Oullins. Ces derniers circulent à intervalles réguliers de 10 à 15 minutes. Seule la station de stade de Gerland ne sera pas desservie durant ces trois semaines d’arrêt. Les usagers sont invités à emprunter la ligne de bus 60, accessible depuis l’arrêt Halle Tony-Garnier, qui sera desservi par les bus relais.

Premiers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 4h52

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Derniers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 0h21 (1h50 les vendredis et samedis)

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 0h11 (1h58 les vendredis et samedis)

Lire aussi : Métropole de Lyon : plongez dans le chantier du prolongement du métro B à Oullins

Une mise en service espérée pour octobre

À termes, si les tests réalisés par le Sytral et TCL sont concluants, "ce que l'on espère, nous pourrons ouvrir au mois d'octobre", expliquait Bruno Bernard début juin, au moment de présenter la dernière phase de travaux des 2,4 km de prolongement du métro B.

DR Sytral.

D’ici quelques mois, avec ses deux nouvelles stations, le métro B reliera ainsi la station Charpennes de Villeurbanne, à Saint-Genis Laval, en 17 minutes, la rame pouvant atteindre une vitesse maximale de 75 km/h. Il faudra seulement deux minutes pour relier "Oullins centre" à Saint-Genis Laval. Preuve du besoin dans le sud de la métropole de Lyon, 24 000 voyageurs sont attendus quotidiennement au niveau de la station Oullins centre et 25 000 sur la station Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud.

Lire aussi : Temps de trajet, parc-relais... Tout savoir sur le prolongement du métro B à Lyon