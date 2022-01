L’ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, décoré de la Légion d’honneur 

Plus de trois ans après son départ du ministère de l’Intérieur, Gérard Collomb a été distingué lors dans la dernière promotion de la Légion d’honneur présentée le 1er janvier 2022. Il y accède au rang d’officier aux côtés d'autres Lyonnais.

Maire de Lyon, sénateur du Rhône, président de la Métropole de Lyon, ministre de l’Intérieur et aujourd’hui conseiller d’opposition, en 50 ans de service Gérard Collomb a occupé de nombreuses fonctions politiques. C’est toutefois avec surprise que son nom est apparu samedi 1er janvier 2022 dans les lignes de la nouvelle promotion de la Légion d’honneur, qui est aussi la dernière du quinquennat d’Emmanuel Macron.

Lire aussi : Gérard Collomb : "J’aime que l’on m’aime"

Soutien de la première heure du Président de la République lors de l’élection de 2017, l’ancien maire de Lyon avait ensuite été récompensé du poste de ministre de l’Intérieur sous le gouvernement d’Édouard Philippe. Un an plus tard, l’élu lyonnais quittait ses fonctions en ayant des mots durs contre Emmanuel Macron et la galaxie En Marche qu’il accusait de pécher par orgueil et de se couper des réalités.

Le virologue Bruno Lina distingué

Aux côtés de Gérard Collomb, désormais officier de la Légion d’honneur, on retrouve dans cette promotion le professeur lyonnais Bruno Lina, virologue à l’hôpital de la Croix-Rousse et membre du conseil scientifique qui est élevé au grade d’officier, après avoir été fait chevalier en 2010. L’écrivain et membre de l’Académie française devient commandeur, quand, Marcel Dreyfuss, président d’honneur du consistoire de Lyon et du consistoire régional Auvergne Rhône-Alpes passe du grade de chevalier à celui d’officier.