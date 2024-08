Lac des Sapins à Cublize : la baignade à nouveau interdite

La baignade dans le lac des Sapins à Cublize est à nouveau interdite. En cause : une qualité de l'eau jugée insuffisante.

Après un retour d’analyses de l’Agence régionale de santé (ARS), la baignade dans le Lac des Sapins est à nouveau temporairement suspendue à partir de ce mercredi 7 août. "Les fortes chaleurs du week-end dernier et du début de semaine ont en effet affecté la qualité de l’eau", précise la mairie de Cublize.

Il est recommandé aux usagers d’éviter toute immersion dans le lac et aux propriétaires d’animaux de ne pas leur faire boire l’eau du lac.

“Les services de la COR collaborent étroitement avec ceux de l’ARS avec des analyses régulières afin d’être le plus réactif possible et permettre dès que possible la reprise des activités de manière normale et en toute sécurité”., détaille la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR)

La baignade biologique épargnée

La baignade biologique, n'est cependant pas concernée par cette décision et est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h00, sauf les lundis et jeudis 12h00-19h00.

Pour rappel, la baignade dans les eaux du lac des Sapins avait déjà été suspendue le 31 juillet , avant d’être à nouveau autorisée dès le 3 août.

Lire aussi : La baignade de nouveau autorisée au lac des Sapins à Cublize

Lac des Sapins, Rhône. À 65 km de Lyon, 1h15 via l’A89