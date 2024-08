La baignade de nouveau autorisée au lac des Sapins à Cublize

La baignade dans les eaux du lac des Sapins avait été temporairement suspendue le 31 juillet, en raison d’une présence trop élevée de cyanobactéries. Elle est désormais autorisée.

L’interdiction n’aura finalement pas duré. Le 31 juillet, un arrêté avait été pris pour interdire la baignade dans le lac des Sapins. Les analyses réalisées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) n'étaient pas bonnes. "Suite à un retour d’analyses de l’Agence régionale de santé (ARS), la baignade dans le Lac des Sapins est temporairement suspendue à compter de mercredi 31 juillet 2024. Les fortes chaleurs des derniers jours ont en effet affecté la qualité de l’eau", avait alors indiqué la commune.

De nouvelles analyses effectuées trois jours plus tard se sont avérées bonnes. La baignade est donc à nouveau autorisée au lac des Sapins. Et c'est une bonne nouvelle car les prochaines journées risquent d'être chaudes. Un nouveau pic de chaleur est attendu mardi, selon Météo News. Le thermomètre affichera 34 degrés au meilleur de la journée. Les plus sportifs pourront à nouveau profiter des activités nautiques, comme le pédalo, l’aviron, le kayak ou encore le paddle. À noter que la baignade dans le lac est gratuite, mais le parking et l’accès à la piscine sont payants.