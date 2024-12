La Ville de Lyon va mettre à l'abri 160 jeunes migrants du square Béguin

La Ville de Lyon a annoncé qu'elle allait mettre à l'abri 160 jeunes migrants en recours de minorité installés jusqu'à présent dans le square du Béguin, dans le 7e arrondissement.

160 jeunes migrants, actuellement en recours de minorité, sont installé dans le 7e arrondissement de Lyon, au square du Béguin, depuis janvier 2024. Une situation qui perdure depuis quasiment un an malgré l'appel à l'aide de nombreuses associations.

Pour faire face à cette situation qu'elle qualifie "d'inacceptable", ce mercredi 18 décembre, la Ville de Lyon a indiqué qu'elle allait mettre à l'abri ces 160 jeunes migrants dans un bâtiment privé vacant appartenant à la société Axentia.

"A l’image du partenariat mené entre la Ville de Lyon et le Diocèse qui avait permis d’héberger, en janvier 2024, 170 jeunes migrants en recours qui occupaient le Square Sainte-Marie-Perrin (3e), la Ville de Lyon a poursuivi sa recherche de solutions d’hébergement transitoire afin de mettre à l’abri les jeunes en situation de vulnérabilité installés dans le square du Béguin (7e )" explique la Ville dans son communiqué.

Le bâtiment disponible jusqu'en octobre 2025

Le bâtiment, "en très bon état", pourra accueillir 160 personnes et sera disponible "dans quelques semaines" et cela jusqu'à octobre 2025. A l'issue de quoi le site fera l'objet d'un projet immobilier de logement de la part de son propriétaire. Le centre d'accueil et de mise à l'abri temporairement installé dans cet immeuble sera géré par la municipalité via son centre communal d'action sociale (CCAS).

En plus de cette solution d'hébergement pour les jeunes du square du Béguin, la municipalité explique qu'elle logera, pendant la période des vacances scolaires de Noël 72 personnes, dont 47 enfants, hébergés jusqu'à présent dans 16 établissements scolaires de Lyon. "Cette solution, plus adaptée aux besoins des familles, sera effective dès vendredi soir. Le coût estimé de la prise en charge par la municipalité est de plus de 35 000 euros" détaille la collectivité.

Si la Ville de Lyon ne possède aucune obligation légale en matière d'hébergement d'urgence, la mairie dirigée par les écologistes depuis 2020 rappelle qu'elle a multiplié par 34 le budget alloué à l'hébergement d'urgence entre 2021 et 2024, passant de 70 000 euros à 2,4 millions d'euros. "Avec l’ouverture à venir du centre d’hébergement transitoire, ce sont au total près de 800 places d'hébergement d'urgence qui sont mises à disposition par la Ville de Lyon en pleine trêve hivernale" conclut la Ville.