La Ville de Lyon organise une commission contre le validisme

Vendredi 4 mars, à 9h30, la mairie lyonnaise invite tous ses conseillers municipaux à assister à une commission pour en apprendre plus sur les discriminations faites aux personnes handicapées.

"Validisme". Ce mot ne vous évoque peut-être rien. Il désigne l’ensemble des préjugés et des discriminations qui visent les personnes en situation de handicap, qui entraînent leur exclusion sociale. Vendredi 4 mars, la mairie de Lyon organise une commission autour de cette oppression, à laquelle tous les conseillers municipaux sont conviés. Elle pourra également être suivie en direct sur Youtube.

Trois spécialistes de la question interviendront durant la commission. On y retrouvera Cécile Morin, Doctorante en histoire contemporaine et porte-parole du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation, Anaïs Choulet-Vallet, doctorante en philosophie à l'Université Lyon 3 et au CNRS, membre du Réseau d'études handiféministes ainsi que Fabienne Jégu, conseillère experte handicap auprès de la Défenseure des droits.

Un sujet porté par la première adjointe Audrey Henocque

Le validisme s'était immiscé au conseil municipal du 18 novembre, alors que la conseillère municipale LR Françoise Blanc avait parlé de "cul-de-jatte" et de "pied-bot" pour désigner des personnes handicapées. La 1ère adjointe écolo, Audrey Hénocque, elle-même handicapée et en fauteuil roulant, en avait profité pour dénoncer ces propos et parler du validisme. Des propos pour lesquels François Blanc s'est ensuite excusée.

Dans une tribune au Monde publiée le 2 mars, demande de "mettre en place les aménagements techniques, organisationnels et humains suffisants" pour permettre aux personnes handicapées de s'engager en politique. Audrey Henocque a notamment co-écrit cette tribune.

Lire aussi : Lyon : les personnes handicapées encore trop peu présentes dans la vie politique