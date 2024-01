Près de Lyon, 24 kilos de cannabis interceptés lors d'un go fast

Un allemand a été intercepté au volant d'une BMW le 13 janvier au péage de Villefranche-sur-Saône. 24 kilos de cannabis ont été retrouvés dans le véhicule.

Les faits se sont déroulés le 13 janvier sur l'autoroute A6. En fin de matinée, des gendarmes du Rhône décident de contrôler un homme qui conduisait un BMW série 3 remontant d'Espagne. Ce dernier a alors pris la fuite avant d'être arrêté dans sa course par la herse posée par les gendarmes.

24 kilos de cannabis retrouvés

À l'intérieur du coffre, 24 kilos d'herbe de cannabis ont été retrouvés. Le suspect interpellé est allemand et a été placé en garde à vue par la Brigade de Recherche de la gendarmerie du Rhône ainsi que la Brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône. L'homme aurait procédé à plusieurs allers et retour entre l'Espagne et l'Allemagne durant l'été 2023.

Il a été présenté en comparution immédiate ce mercredi pour trafic de stupéfiants. L'homme a finalement été condamné à 18 mois de prison, dont huit mois ferme, ainsi 42 000 euros d’amendes douanières. L'homme a également l'interdiction de se rendre sur le territoire national français pendant cinq ans. La voiture a été saisie et les 24 kilos d'herbe de cannabis détruits.