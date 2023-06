La stratégie de la Métropole de Lyon face à la saturation des parcs-relais

Priorisation des usagers, construction, la Métropole de Lyon dessine les grandes lignes de sa stratégie pour faire face à la saturation des parcs-relais dans l'agglomération.

A l'occasion du dernier conseil métropolitain, les élus de la Métropole de Lyon ont adopté le schéma stratégique des parcs-relais du territoire. L'objectif pour la collectivité : établir une cartographie clair des usages et besoins, augmenter la capacité des parcs-relais et établir des règles quant à leurs usages.

"Selon des projections à horizon 2030, plusieurs parcs-relais seront saturés, - certains le sont déjà – et le nombre de véhicules en débord passerait à 2 400 véhicules contre 600 aujourd'hui", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué de presse.

Des parcs réservés aux usagers des transports en commun

Le plan prévoit ainsi d'installer une gestion par contrôle d'accès sur les dix parcs-relais des gares TER pour les réserver aux usagers des transports en commun. Certains parcs, notamment ceux de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et de Grigny, pourraient être agrandi. La métropole souhaite également "étudier l'opportunité de création de nouveaux parcs-relais en lien avec le développement du réseau transports en commun structurant".

🅿️🚘 Sur la Métropole de Lyon, il y a actuellement plus de 45 Parc-Relais, pour un total de 11 400 places.



Nous avons sur ce sujet des demandes discordantes : à la fois une demande de ne pas provoquer du trafic vers ces P.R dans certaines communes, voir de ne pas en ouvrir de… pic.twitter.com/dhhlSGYAwe — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) June 27, 2023

La plan vise également à étudier la mise en place de règles de priorisation des usagers pour réduire la saturation des parcs-relais les plus utilisés. A la manière de ce qui sera mis en place dans le nouveau parc de Saint-Genis-Laval, un certain nombre de places pourraient être réservées aux usagers habitant à plus de deux kilomètres du parc-relais.

"En cas de saturation nous devons savoir prioriser, grâce à des parcours clients adaptés, certains usagers : personnes à mobilité réduite (PMR), covoitureurs et usagers habitant au-delà d’une certaine distance", appuie Jean-Charles Kohlhaas, vice-président en charge des déplacements.