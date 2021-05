La start-up lyonnaise Agicap lève 100 millions de dollars

Depuis sa création en 2016, la start-up lyonnaise Agicap avance à pas de géants. Passée de 10 salariés, il y a un an, à près de 200 au mois d’avril, la jeune société, installée dans le 9e arrondissement, connaît une croissance exponentielle. Celle-ci devrait encore s’accélérer puisque ses dirigeants fondateurs, Sébastien Beyet, Lucas Bertola et Clément Mauguet, ont dévoilé ce jeudi avoir bouclé un tour de table à 100 millions de dollars (soit près de 82 millions d’euros), auprès de Greenoaks Capital, BlackFin Capital Partners et Partech.

Une levée de fonds en série B, qui doit permettre à cet éditeur d’une gestion automatisée de trésorerie de voir encore plus loin, notamment en visant une implantation dans 10 nouveaux pays, précisent nos confrères de Tribune de Lyon.

🎉 Agicap est (très très) fier d'annoncer sa nouvelle #leveedefonds de 100 000 000 de dollars en série B !

Merci à nos clients et nos partenaires pour leur confiance, et un grand bravo à toute la team pour leur dévouement !

The best is yet to come 🚀 pic.twitter.com/bUNWlIqruC

— Agicap (@AgicapFrance) May 27, 2021