Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 2 au 4 août

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end des 2, 3 et 4 août 2024

Jeux Olympiques, expositions et festivals, voici quelques idées de sorties à Lyon pour ce premier week-end d'août.

Deux matchs olympiques à Lyon

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, onze matchs de football sont organisés à Lyon. Et ce week-end, deux rencontres auront lieu au Stade de Lyon dans le cadre des quarts de finale hommes et femmes. Les équipes masculines japonaise et espagnole s'affronteront ainsi à 17h ce vendredi 2 août. Elles laisseront ensuite place aux équipes féminines espagnole et colombienne qui joueront samedi à 17h. Pour y assister, des places sont encore disponibles sur la billetterie des JO, vendues entre 15 et 100 euros. Plusieurs soirées visionnage sont également organisées dans les bars lyonnais.

Un festival pluri-artistique s'installe dans les Pentes

Le festival pluri-artistique "Ta Belle Allure" revient pour une 3ème édition au parc de la Cerisaie à Lyon. Dans le cadre du festival Tout le monde dehors, plusieurs animations sont ainsi proposées aux Lyonnais 1er au 3 août. Il s'agit d'un festival engagé et gratuit, organisé par les collectifs La Poursuite et Les Graines Electroniques. Au programme : spectacles, concerts, déambulations et jeux. Plus d'informations sur la page de l'évènement.

Guignol au cirque pour un spectacle familial

Pour amuser vos enfants pendant les vacances, Guignol s'essaye au cirque jusqu'au 31 août. Accompagné de la marionnette Gnafron, le célèbre personnage lyonnais tente pendant 45 minutes de sauver le cirque en plein air. Un spectacle loufoque à voir au Théâtre La Maison du Guignol à 10h30 ou 15h ce samedi. Pour y assister, comptez 11,90 euros par adulte et 9,90 euros par enfant.

Une visite commentée, ça vous dit ?

© Musée des Beaux-Arts de Lyon

Jusqu'au 1er septembre, le musée des Beaux-Arts de Lyon propose son exposition "Connecter les mondes". Une ode aux formes artistiques d’hier et d’aujourd’hui qui dépasse les frontières et fait écho aux échanges et dialogues interculturels liés à la mondialisation. Afin de découvrir l'exposition autrement, le musée organise une visite commentée samedi 2 août. Celle-ci aura lieu à 10h30, pour des prix allant de 1 à 15 euros.

Des films en avant-première pour les enfants

Le cinéma Comoedia lance ce dimanche son festival Ma t'Août première avant-première. Un évènement destiné aux plus jeunes pour découvrir en avant-première les films de la rentrée. Pour lancer le festival, le film "Maya donne moi un titre" sera donc projeté samedi 3 août à 11 heures. Chaque séance est d'ailleurs accessible au prix de 5 euros pour les moins de 14 ans

