La qualité de l’air reste moyenne ce samedi à Lyon 

Après les pluies nocturnes, la qualité de l’air sera moyenne, voire bonne ce samedi 22 mars à Lyon.

Les rares averses de la nuit améliorent la qualité de l’air ce samedi 22 mars. Le site Atmo indique en effet que la qualité de l’air sera moyenne, voire bonne, pour ce premier jour de week-end.

"Samedi 22 mars, après les pluies nocturnes, le nuage de poussières désertiques devrait s'être évacué vers l'est et ne devrait plus avoir d'influence sur la qualité de l'air. Le vent du sud resterait présent et des pluies pourraient à nouveau arriver le soir, ce qui sera favorable à la qualité de l'air. Les indices ATMO devraient donc être bons à moyens pour les particules et moyens pour l'ozone", indique le site.