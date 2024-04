Eglise Saint-Nizier à Lyon en restauration : quand le présent compose avec le passé

Dans le cadre de la 4e Convention patrimoine Etat/Ville 2019-2024, la Ville de Lyon réalise une opération de restauration dans l’église Saint-Nizier (2e arrondissement). Les travaux de cet édifice classé au titre des Monuments Historiques, ont débuté en septembre 2023 et ont déjà permis de restaurer la mosaïque de la crypte.

C’est l’un des bâtiments médiévaux les plus emblématiques de Lyon. L’église Saint-Nizier (Lyon 2) a été construite sur un ancien lieu de culte lyonnais au 14e siècle. Dans un contexte de luttes politiques entre l’archevêque et les bourgeois de Lyon, Saint-Nizier devient l’église de la Cité. Par l’importance de son histoire architecturale, l’édifice a connu de nombreuses campagnes de restauration. Avec cette même volonté : conserver l’identité néo-gothique de ce monument religieux.

Fin des travaux estimée à 2025

Dans le cadre de la 4e Convention patrimoine Etat/Ville 2019-2024, une opération d’envergure sur l’église Saint Nizier, dans le 2e arrondissement a été retenue. L’intervention proposée par les architectes du patrimoine RL&A consiste en une restauration en conservation. “On parle de restauration et non de rénovation. Il n’y a pas de danger structurel. Il s’agit de travaux de conservation du patrimoine", explique Guillaume Fornoni, responsable de secteur culturel. La pollution automobile et les cierges sont les principales causes de détérioration du monument.

Débutés en septembre 2023, les travaux ont permis de restaurer la mosaïque de la crypte. Le bas-côté sud et cinq chapelles sont aussi en cours de restauration. La fin des travaux est estimée à fin 2025. D’un montant total de 3,3 millions d’euros, 2.2 M sont financés par la Ville de Lyon et 1.1 M par l’Etat.

Restauration de la mosaïque de la crypte

Il suffit de descendre au sous-sol de l’édifice pour découvrir l’immense mosaïque de la crypte. “Celle-ci est réalisée sur la base de dessins d’artistes français dont Gaspard Poncet”, explique Adrien Béranger, architecte de patrimoine. Elle représente deux processions composées de femmes et d’hommes martyrisés à Lyon en 177. 10% de ces mosaïques proviennent d’Italie, principal pays créateur de ce type de fragment de pierre. Au total, la ville de Lyon est propriétaire d'une cinquantaine de monuments dont treize églises.

