La piste cyclable la plus empruntée de Lyon élargie et rénovée

La piste cyclable reliant le pont de la Guillotière au parc de la Tête d'Or a été rénovée et élargie. Elle est désormais intégrée au réseau des Voies lyonnaises.

Piste cyclable la plus empruntée de la Métropole de Lyon, et même de France en septembre 2023, l'axe reliant le parc de la tête d'or au pont de la Guillotière sur 2,3 km a été inauguré officiellement mardi 27 août. Intégrée au réseau des Voies lyonnaises, la piste cyclable a été élargie, son revêtement retravaillé, et les carrefours traités notamment au niveau du pont de la Guillotière où un important conflit d'usage entre piétons et cyclistes persistait.

"Plus de sécurité pour tous les usagers"

A terme, cette piste cyclable sera prolongée sur plus de dix kilomètres pour devenir la Voie lyonnaise n°1 et elle reliera Vaulx-en-Velin à Saint-Fons pour un budget global de 14 millions d'euros.

Le tracé des voies Lyonnaises. (Crédit Métropole de Lyon)

"Ces aménagements, c'est plus de sécurité pour tous les usagers puisque les flux sont complètements isolés les uns des autres", s'est félicité le maire de Lyon, Grégory Doucet qui a évoqué une augmentation de la fréquentation de cette piste cyclable de 80 % depuis 2019.

Pour rappel, le projet des Voies lyonnaises est un réseau cyclable qui sera constitué à terme de 12 lignes sur 260 kilomètres, le tout pour un budget de 280 millions d'euros. Une cinquantaine de kilomètres a déjà été livrée et une dizaine est en cours de livraison.