Lyon, 5e ville française où faire la fête… derrière Villeurbanne 

Lyon serait-elle une ville de fêtards ? C’est ce qu’indiqueraient les résultats d’une étude publiée par le site Top10DesCasinos.com qui place la capitale des Gaules à la cinquième place du classement avec une note de 78,89/100 derrière Toulouse, Lille et Montpellier, qui arrive à la première place, mais aussi… Villeurbanne, qui arrive en troisième position.

Pour réaliser cette étude, le site se base sur plusieurs critères comme le nombre de bars par kilomètre carré, de boites de nuit, de casinos, mais aussi le prix moyen d’un verre de vin, d’une course en taxi ou en transport. Dans la première catégorie, Lyon comptabilise 12,30 bars par km2, le plus élevé du classement. En ce qui concerne les prix, une bière est en moyenne à 6,48 euros et le verre de vin à 7,06 euros.

Villeurbanne arrive en troisième position

Mais la grosse surprise de ce classement est bien la troisième place de Villeurbanne. Avec un score de 80,71/100, Villeurbanne prend la troisième position du classement. La ville possède environ 5,92 bars au km2, un résultat moins important que Lyon, mais elle se distingue surtout grâce à ses prix avantageux. Par exemple, le prix moyen d’une bière est de 5,42 euros et celui du verre de vin est de 6,95 euros. Les tarifs des taxis et des transports sont aussi très intéressants : 1,08 euro par km pour la première catégorie et 1,91 euro pour la seconde.

Parmi le reste du classement, on retrouve Strasbourg en sixième position avec Paris, puis Clermont-Ferrand, Bordeaux et Boulogne-Billancourt.