La note AA de la Ville de Lyon confirmée par une agence de notation

Pour sa deuxième évaluation depuis le début du mandat écologiste, l'agence de notation DBRS Morningstar confirme la note AA de la Ville de Lyon.

Dans un communiqué diffusé ce mardi, la Ville de Lyon se félicite de la note AA (High) qui lui a été attribuée par l'agence de notation DBRS Morningstar. "Dans

son rapport l’agence apprécie particulièrement 'une gouvernance et une gestion

budgétaire de qualité'. Elle souligne également 'une structure de la dette saine,

diversifiée et performante'", poursuit la Ville de Lyon.

C'est la deuxième fois que l'agence attribue la note AA à la collectivité depuis le début du mandat des écologistes. "La stabilité de la note financière de la Ville de Lyon, au niveau maximal pour une collectivité locale, montre la rigueur et le pragmatisme de notre gestion pour les Lyonnaises et les Lyonnais" juge Grégory Doucet.

La taxe foncière représente 57 % des recettes

"La gouvernance et la gestion budgétaire de la Ville sont robustes. La Ville a mis en place un pilotage étroit de l'exécution du PPI, avec des comités de suivi dédiés et des revues de projets annuelles exhaustives, opération par opération. La Ville dispose d'une prospective financière à long terme prudente, détaillée et actualisée au moins deux fois par an", explique l'agence notation.

Et d'ajouter : "Les marges de manœuvre fiscales de la Ville demeurent importantes et disponibles pour atténuer les éventuels impacts de chocs externes sur la soutenabilité de sa trajectoire financière, et ce malgré la suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales décidée par l'État." La taxe foncière représente ainsi 57 % des recettes de fonctionnement au budget 2023, un taux "nettement inférieur à la moyenne nationale pour les communes", relève l'agence de notation.