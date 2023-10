Pascale Bonniel-Chalier, conseillère régionale écologiste, est l'invitée de 6 minutes chrono pour évoquer les Jeux olympiques et le ferroviaire.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Pascale Bonniel-Chalier

Aujourd'hui nous accueillons Pascale Bonniel-Chalier. Vous êtes conseillère régionale Les Ecologistes, un groupe d'opposition. Laurent Wauquiez a annoncé un peu par surprise lancer un grand plan ferroviaire, 5,7 milliards d'investissement pour les trains, ça peut être les TER ou peut-être des RER à la Lyonnaise notamment. J'imagine que pour vous c'est une très bonne nouvelle...



C'est une très bonne nouvelle et d'ailleurs on a immédiatement réagi en disant qu'on était surpris parce que jusque là sur la mandature précédente et sur le début de celle-ci, il s'était très peu engagé. La dernière commande remonte à 2019 avec je crois 19 rames alors que là, il annonce l'achat de 130 rames et nous, on pousse depuis qu'on est dans l'opposition, on pousse beaucoup évidemment à l'achat de ces rames donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais on l'a à l'œil parce qu'en fait on a remarqué, avec monsieur Wauquiez, qu'il y avait souvent des effets d'annonce - ça a été vrai pour le plan Marshall des lycées, c'est vrai pour un certain nombre d'investissements notamment sur le contrat de plan État-Région - et chaque fois on décale les réalisations. Par exemple, là vous voyez il annonce 5,7 milliards d'euros pour acheter ces 130 rames mais il y a en ce moment 1,2 milliard d'euros en autorisation de programme qui sont stockés et qui n'ont pas été dépensés donc en fait il a comme ça des choses qui ont été prévues mais qui n'ont pas été réalisées qui ne se réalisent pas.



Jusque là vous accusiez Laurent Wauquiez de rien faire pour le train, voire même de préférer le bus au train, la voiture en train et d'enlever des trains donc là ça veut dire que soit il a pris vos critiques en compte

Écoutez tant mieux s'il nous écoute de temps en temps, ça serait pas plus mal là dessus puisqu'effectivement il y a un manque criant de rames de train alors qu'il y a eu une augmentation après les périodes de confinement de l'ordre je crois de 19 à 20% de fréquentation des trains. Donc si vous êtes un usager, ce qui est mon cas une usagère des TER, vous allez voir qu'on est compressé dans les trains, il n'y a pas assez de places. Ca arrive à peu près sur toutes les lignes qu'on a à Saint-Etienne ou à Grenoble. Donc on sent qu'il y a un vrai problème de besoin de rame quand on commande des rames en 2019, elles sont à peu près installées en 2025.



Donc il n'y a pas d'amélioration à attendre pour tout de suite...

Donc si vous voulez on accuse un sérieux retard. C'est à dire que ces investissements là, il aurait fallu les faire au début du mandat précédent de Monsieur Wauquiez Alors on se réjouit quand même parce qu'elles se font, ça ne va quand même pas être simple parce que les industriels aujourd'hui ont du mal à répondre aux commandes et celui qui arrive après les autres, il est servi après les autres. Donc on ne sait pas quels retards vont être malheureusement accusés dans la réalisation de ces rames ça fait à peu près 130 rames jusqu'à si je ne m'abuse 2035. Ca veut dire qu'on va en commander 10 à 15, on devrait en avoir 10 à 15 par an. Donc on est quand même sur beaucoup de retards pris, tant mieux si ça va dans ce sens là et aujourd'hui dans l'état actuel des choses, avant cette annonce, on a un investissement pour la route dans le budget transport de la région Auvergne en Alpes qui est supérieur à l'investissement pour le train donc il était grand temps que ça change. On a par exemple de grands projets inutiles comme la RN 88 qui coûte officiellement 300 millions d'euros contre lequel on est vent debout parce que ça ne permettra même pas de gagner 5 minutes et c'est un appel au camion.

On va changer de sujet, la région Auvergne-Rhône-Alpes veut organiser avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les Jeux Olympiques d'hiver 2030, c'était une candidature qui a émergé dans l'été qui va être présentée officiellement en novembre au Comité International Olympique. Est-ce que vous allez pousser cette candidature qui se veut éco-responsable ?

Oui mais vous savez derrière éco-responsable, il y a beaucoup comme vous le savez bien de greenwashing. On peut même faire des autoroutes éco-responsables. Il y a de moins en moins de candidats de pays pour les Jeux Olympiques notamment les Jeux Olympiques d'hiver.

Mais là pour le coup, on aurait une candidature que les Alpes organisent des Jeux Olympiques il y a de la neige, c'est pas comme à Pékin ou dans d'autres villes où il a fallu faire venir de la neige...

Il n'y a pas tant de neige que ça, la preuve, puisqu'il y a eu plusieurs projets de retenue collinaires qu'heureusement les citoyens avec notre appui ont déjoué. Je pense à la Clusaz par exemple. Il y a quand même dans le plan Montagne qui a été voté l'année dernière par le conseil régional sur les 90 millions d'euros du plan Montagne, il y en a 30 millions qui sont pour des canons à neige. S'il y avait autant de neige que ça, vous croyez qu'on aurait vraiment 30 millions d'euros d'investissement sur les canons à neige. Même dans les Alpes, aujourd'hui, il y a un vrai déficit de neige donc il y a besoin de faire de la neige artificielle. Ca coûte en énergie, ça coûte en eau, ça déséquilibre les écosystèmes donc je pense qu'aujourd'hui la montagne mérite mieux que l'organisation de jeux olympiques d'hiver. Alors évidemment nous avons posé des amendements sur ces JO, aucun n'a été retenu. On nous accuse d'être des râleurs bien sûr, d'être des mauvais joueurs, de pas vouloir soutenir le sport de compétition, ce qui n'est pas vrai. Nous, on a très très envie aussi que des sports de compétition se déroulent mais l'impact, aujourd'hui l'impact de Jeux olympiquesd'hiver serait absolument catastrophique à la fois en termes de besoins de mobilité aussi pour acheminer les compétiteurs et les personnels pour organiser ces JO donc ça coûte très très cher, aujourd'hui ce que l'on a, ce que nous avons notamment, les études qui ont été faites post-jeu d'Albertville montrent à quel point les communes se sont endettées pour faire ces jeux Il y a toujours des très belles images, on se souvient de ces très beaux spectacles de Jean-Paul Goude en amont d'Albertville, tout ça peut se faire autrement. Aujourd'hui, on peut très bien valoriser l'art et la culture en montagne et le sport sans avoir un impact qui aujourd'hui est extrêmement néfaste à ce qu'on appelle le vivant, pas seulement la nature mais le vivant en généra.