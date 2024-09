La Métropole de Lyon vient de signer un protocole d’accord avec les organisations syndicales, afin d'améliorer la qualité au travail et le pouvoir d'achat de ses agents.

Suite à la mise en place d'un agenda social ayant pour but d'améliorer la qualité de vie au travail et le pouvoir d'achat des 9 600 agents employés à la Métropole de Lyon, un nouveau protocole d'accord avec les organisations syndicales engageant près de 14 millions d’euros sur la période 2024-2026 vient d'être signé.

Depuis le début du mandat l’exécutif écologiste a souhaité reconnaître l’engagement de ses 9 600 agents impliqués, pour le maintien et la bonne qualité du service public, ce budget devrait permettre de reconnaître le travail et l’implication des agents métropolitains.

Des mesures inédites "dans un contexte national de fragilisation du pouvoir d’achat"

"Dans un contexte national de fragilisation du pouvoir d’achat, la Métropole de Lyon s’engage à soutenir ses 9600 agents qui oeuvrent chaque jour pour le bon fonctionnement de notre collectivité et le bien-être de ses habitants. Revaloriser le travail accompli et favoriser l’équité de traitement entre tous nos agents sont des priorités majeures qui nous guident depuis le début du mandat. Depuis 2023, nous mobilisons 17 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre des mesures importantes en faveur d’une meilleure qualité de vie pour nos agents, tout en appliquant les mesures règlementaires" a déclaré Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Les agents métropolitains vont ainsi pouvoir profiter de mesures inédites, telles que le versement d’un régime indemnitaire de fonction (RIF) complément auprès des agents arrivés après la création de la Métropole en 2015, afin de "rattraper

l’inégalité de traitement qui existait jusqu’à présent et d’aller dans le sens d’une meilleure égalité professionnelle." Le versement d’un régime indemnitaire de fonction auprès des agents du secteur médicosocial, une enveloppe d’un million d’euros dédiée à la rémunération des métiers en tension, nécessaires au bon fonctionnement de la Métropole, concernant par exemple certains postes d’agents de maîtrise et des techniciens. Et enfin, le doublement de l’intéressement collectif pour tous les agents de la fonction publique territoriale de la Métropole à compter de février 2026.

"Ce protocole d’accord signé à l’unanimité avec les organisations syndicales vient ainsi s’ajouter à l’ensemble des précédentes mesures permettant aux agents de bénéficier de conditions de vie au travail et salariale à la hauteur de leur travail, pour le maintien et le développement d’un service public de qualité", assure la Métropole de Lyon.

