Après une première venue dans le centre-ville de Lyon, la Dictée pour Tous revient le week-end prochain. Cette fois-ci, au centre commercial Westfield de la Part-Dieu.

Replongez dans la dictée, cet exercice aussi passionnant que coriace ! Ce samedi 5 octobre, le concours La Dictée pour Tous débarque pour la deuxième fois dans les rues de Lyon. Après une première édition dans le centre-ville, cet événement se déroulera cette année au centre commercial de la Part-Dieu.

Deux sessions sont au programme : une première de 11 h à 14 h, puis une seconde de 14 h 30 à 17 h 30. Par session, 140 personnes peuvent prendre part. L'événement est gratuit et ouvert à tous : primaires, collégiens, lycéens, adultes. L'inscription reste, en revanche, obligatoire (ici). Les meilleures copies de ce défi ludique et éducatif seront récompensées d'un trophée et de cadeaux offerts par le centre commercial.

À noter la présence de la journaliste Bénédicite Le Chatelier, qui sera chargée de lire cette dictée aux participants. Pour rappel, la Dictée pour Tous est un concept créé par Abdellah Boudour et qui se déplace partout en France... à la chasse aux fautes d'orthographe !

