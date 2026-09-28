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La Métropole de Lyon revalorise le financement dédié aux collèges privés sous contrat

  • par Corentin Lucas

    • Le lundi 28 septembre, les élus présents au conseil de la Métropole de Lyon ont voté une hausse du financement versé aux collèges privés sous contrat.

    La Métropole de Lyon revoit à la hausse le financement accordé aux collèges privés sous contrat (ndlr, qui oblige ces collèges à suivre les programmes de l’Éducation nationale). Lors du conseil métropolitain de ce lundi 28 septembre, les élus ont adopté une revalorisation du forfait d’externat, qui doit permettre à la collectivité de sortir du contentieux engagé avec l’Union nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (Uniogec).

    La part matériel du forfait avait été fixée à 140,41 euros par élève, pour une enveloppe globale de 3,2 millions d’euros. Un montant contesté par l’Uniogec, qui avait d’ailleurs saisi le tribunal administratif en décembre dernier concernant cette affaire.

    Plus de 2,6 millions d’euros supplémentaires

    Pour 2026, le nouveau forfait atteint désormais 514,62 euros par élève. Il se compose de 255,06 euros au titre des dépenses matérielles et de 259,56 euros pour la part consacrée au personnel. La part matériel représente donc 5,85 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 2,6 millions d’euros par rapport au montant initialement prévu. La Métropole annonce également une nouvelle hausse pour 2027. La part matériel passera à 295 euros par élève, pour un montant total de 6,76 millions d’euros. La part personnel atteindra, elle, 352 euros par élève, soit 8,01 millions d’euros.

    La collectivité assure que cette revalorisation ne se fera pas au détriment des collèges publics. "Nous travaillons à la réussite de tous les collégiens du territoire, quel que soit leur établissement. Établir une relation de confiance et de respect avec l'enseignement privé n'est pas incompatible avec une politique forte en faveur du public", affirme Sarah Peillon, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée des Collèges, de l’excellence éducative et du devoir de mémoire.

    Elle ajoute que la Métropole souhaite désormais travailler sur plusieurs enjeux concernant les collèges, notamment les bâtiments, la restauration, la mixité ou encore le bien-être des élèves.

    Lire aussi : Lyon : le conseil municipal vote l'installation d'une mission d'information et d'évaluation sur le périscolaire

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