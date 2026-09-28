Sénatoriales dans la Drôme : Marie-Pierre Mouton rempile, la droite et le centre dominent

Au terme des élections sénatoriales de ce dimanche 27 septembre, Marie-Pierre Mouton (divers droite), a été réélue. Florent Brunet (divers droite) et Nathalie Niéson (divers centre) s’emparent des deux autres sièges.

Dans la Drôme, six listes se disputaient les trois sièges de sénateurs lors du scrutin de ce dimanche 27 septembre, dont celle de la sénatrice sortante Marie-Pierre Mouton "La Drôme ensemble", classée divers droite par le ministère de l’Intérieur. Elle était accompagnée notamment de Florent Brunet, Corinne Moulin et Nicolas Daragon, vice-président à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les deux autres sénateurs sortants, Bernard Buis et Marie-Pierre Monier ne se sont pas présentés pour un nouveau mandat dans la Drôme.

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La droite et le centre remportent la mise

C’est sans surprise que la sénatrice a été réélue avec 45 % des voix aux côtés de Florent Brunet (640 votes). Le troisième siège est remporté par Nathalie Niéson (divers centre), tête de liste "Servir et Agir ensemble pour la Drôme et nos territoires", avec 24 % des voix (329 votes).

La liste d’union de la gauche "Drôme demain : accompagner nos collectivités au service de l’intérêt général" portée par Pascale Rochas arrive en quatrième position avec 17 % des voix (253 votes). Suivent ensuite Françoise Seignobos (Rassemblement national) et la liste "Au service des communes pour défendre la Drôme" avec 7 % des voix (102 votes), la liste de la France Insoumise portée par Laura Marchelli avec 4 % des voix (57 votes) et la liste d’extrême droite "Nos communes d’abord" de Pascale Vincent avec 1 % des voix (21 votes).

Elections sénatoriales, mode d'emploi

Les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect. Les citoyens ne votent pas directement : ce sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, départementaux et délégués des conseils municipaux) qui élisent les sénateurs. Le département forme une circonscription unique. Le mode de scrutin dépend de la population : majoritaire à deux tours dans les départements élisant 1 ou 2 sénateurs, il devient proportionnel de liste dès 3 sénateurs (comme dans la Drôme). Le mandat d'un sénateur dure six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.