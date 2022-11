La Métropole de Lyon fait un don de plus de 100 000 euros à la Ligue contre le cancer

Comme chaque année, la Métropole de Lyon va remettre à la Ligue contre le cancer un chèque financé par la collecte de verre sur le territoire. Un don qui varie selon le tonnage récolté.

Pour la deuxième année consécutive, la Métropole de Lyon va accorder un don de plus de 100 000 euros à la recherche contre le cancer grâce à sa collecte de verre. Le principe est simple, plus le tonnage de verre est élevé, plus le montant du chèque l’est. Sur chaque tonne de verre collectée, une somme est reversée à la Ligue contre le cancer.

Grâce aux plus de 2 700 silos à verre installés sur les 59 communes de la Métropole de Lyon, la collectivité a récolté cette année 35 457 tonnes de verre. Ce qui se traduit directement par un don de 108 149,71 euros.

En 10 ans, la collecte de verre a fortement progressé dans l’agglomération. Passant de 254 tonnes en 2010 à plus de 35 000 tonnes cette année selon les chiffres de la Métropole. Une aubaine pour la recherche contre le cancer qui voit donc les dons de la collectivité augmenter année après année, l’opération étant menée depuis une dizaine d’années déjà.