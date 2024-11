La légende de la chanson française, Michel Polnareff, sera en concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en 2025 pour sa dernière tournée.

À 80 ans, Michel Polnareff est de retour avec un nouveau single et une "dernière tournée" où il présentera son nouvel album qui sortira le 28 février 2025. Il fera ainsi étape à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 24 mai.

Le prévente ouvrira mercredi 20 novembre à 10 h avant une mise en vente générale le 21 novembre à 10 h également. Dans le paysage musical depuis 1966 avec "La Poupée qui fait non", Polnareff a marqué la chanson française avec son style, sa voix et ses chansons fredonnées par plusieurs générations: "Love me, please love me", "L'Amour avec toi", "Lettre à France", "Goodbye Marylou" et d'autres.

Son nouvel opus sortira le 28 février, sept ans après "Enfin !", dernier album studio original, et trois ans après "Polnareff chante Polnareff", composé de reprises de son répertoire en piano-voix et certifié disque d'or avec plus de 80.000 exemplaires vendus.

