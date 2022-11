Le festival du rire Montreux Comedy prend ses quartiers en altitude, du 14 au 21 janvier 2023, pour une collaboration avec la station de ski des Gets en Haute-Savoie. Un événement ou nombre d'humoristes français et anglais proposeront des shows aux spectateurs.

En pleine saison de ski, une partie des équipes du festival du rire Montreux Comedy va s'habiller chaudement pour monter à 1172 m d'altitude et proposer une collaboration avec la station de ski des Gets en Haute-Savoie. La fine fleur de la scène du stand-up française et britannique défilera dans la station du 14 au 21 janvier 2023.

14 artistes sur scène

"Avant la pandémie nous avions déjà des spectacles de shows de comédie et là on reprend de la plus belle des manières avec Montreux", se félicite la mairie des Gets. Durant cette semaine, placée sous le signe du rire, deux soirées stand-up francophones (17 et 18 janvier ) et deux anglophones (19 et 20 janvier) se tiendront à la salle de la Colombière des Gets.

En tête d'affiche du côté français, les spectateurs pourront découvrir le show de Gérémy Crédeville et du côté des Anglais celui de l'humoriste Tom Houghton. Au total, 14 artistes se relayeront sur scène de Alexis le Rossignol à Pierre Thevenoux, Morgane Cadignan, Florence Mendez en passant par Stephen Bailey, Maisie Adam, Elliot Steel ou encore Helen Bauer.

Afin d'attirer les touristes, u n pack unique est proposé pour une semaine de ski et de rire, comprenant l'hébergement du 14 au 21 janvier avec les forfaits Portes du soleil à -30% et une soirée stand-up dans la semaine au choix. Pour l'instant, la mairie possède "un simple contrat sur l'année 2022", mais elle se projette déjà sur l'année 2023 " avec une envie de réitérer ce contrat avec quelque chose d'encore plus gros".

Ce qu'il faut savoir sur le Montreux Comedy Festival ?

Le Montreux Comedy Festival, anciennement Festival du rire de Montreux, est un festival d'humour se déroulant chaque année au début du mois de décembre à Montreux, en Suisse. Pour sa 33e édition, il se déroulera du 23 novembre au 3 décembre, avant de se poursuivre en janvier, aux Gets donc.