La Drôme et l'Ardèche en vigilance orange canicule

La vague de chaleur atteint la région Auvergne-Rhône-Alpes mercredi 13 juillet. Deux départements sont placés en vigilance orange canicule : l'Ardèche et la Drôme.

À partir de mercredi 13 juillet à 16h, les département de la Drôme et l'Ardèche seront placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Les températures maximales atteindront plus de 35 degrés dans ces départements et la nuit de mercredi à jeudi sera chaude. "Cet épisode caniculaire pourrait durer encore jusqu’à la fin de cette semaine, voire jusqu’en début de semaine prochaine avec des températures pouvant atteindre 39°C la journée et 21°C la nuit", note Météo-France.

L'Ardèche et la Drôme sont déjà en vigilance jaune canicule ce mardi 12 juillet, comme la plupart des départements de la région.