Des perles pour Noël - Le menu de fêtes de Sonia Ezgulian

Comme pour chaque repas de Noël depuis quelques années, la cuisinière Sonia Ezgulian concocte pour Lyon Capitale des recettes inédites et, à chaque fois, simples et délicieuses. Cette année, Sonia a choisi le citron caviar. Un drôle d’agrume qui va faire fureur sur vos tables de fin d’année.

Le citron caviar. On dirait des cornichons. En Australie, où ils poussent à l’état sauvage, on les appelle des finger lime, ou "doigts citrons" (à cause de leur forme un peu trapue évoquant un doigt). Les aborigènes les mangeaient pour se désaltérer. Parce qu’il n’y a pas de jus mais des billes. D’où leur nom de citron caviar : ça ressemble au caviar mais ça a le goût de citron. L’agrume, aux perles nacrées et acidulées, donne un coup de fouet au plat, qu’il soit sucré ou salé. Comme il est de coutume de dire dans "Top Chef" : "Ça donne du pep’s." Mieux, diraient les candidats de l’émission culinaire, ça va "twister" vos plats, manière de les revisiter avec un ingrédient plus ou moins inattendu. En l’occurrence le citron caviar.

Experte dans la cuisine du quotidien facile et astucieuse et très attachée à l’antigaspillage alimentaire, Sonia Ezgulian est aussi curieuse de nouveaux produits et saveurs. Avec toute la gamme des citrons caviar "Fruits at Home" de Jos de Koning, la cuisinière a imaginé 20 recettes créatives, accessibles qu’elle décline à différents moments de la journée, du brunch au dîner en passant par le goûter, les pique-niques et les desserts.

De délicieux prétextes pour découvrir cet agrume insolite qui fait pétiller les recettes du quotidien.

Prix : 17,90 €

Commande sur moncitroncaviar.com