La Communauté du goût organise une journée de dégustation gratuite avant les fêtes

Dimanche 5 décembre, la société Communauté du goût propose une dégustation de produits de fête dans le 6e arrondissement.

Foie gras mi-cuit du Gers et saumon fumé Bolmo sont à l'honneur dimanche 5 décembre au restaurant L'inattendu, du chef Marc Boissieux. Passants et curieux pourront déguster gratuitement ces produits, lors d'un évènement organisé par la Communauté du goût, de 10h à 13h. Cette société créé en 2004 et inspirée de la "Slow Food", l'éco-gastronomie, propose à la vente en ligne des produits raffinés.

D'autres produits seront aussi proposés à la dégustation : papillotes, orangettes et truffes de la maison La Frigoulette ; gâteaux d'épices de la maison Toussaint ; marrons glacés ardéchois Imbert, cervelas pistaché ou à la truffe noire bio et sans nitrites de la maison Patrimoniam, cassoulet et confits de la maison Ramajo... Un fondateur de la Communauté du goût, Frédéric Bessard, sera présent pour faire découvrir l'histoire de ces produits.