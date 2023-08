La bibliothèque de la Part-Dieu rouvre ses portes ce mardi à Lyon

Fermée depuis le 11 août en raison d’un incident technique, la bibliothèque de la Part-Dieu va pouvoir rouvrir ses portes à partir de ce mardi 22 août.

Toujours très prisée des Lyonnais, peut être encore un peu plus en période de canicule, certains y trouvant un havre de fraîcheur, la bibliothèque de la Part-Dieu n'accueille plus de public depuis le 11 août. En cause, une défaillance de son système de sécurité incendie, selon la mairie. Initialement prévue jusqu’au 16 août, la fermeture de l’établissement avait finalement dû être prolongée de quelques jours.

Alors que la canicule doit atteindre son pic d’ici jeudi, la bibliothèque rouvre ses portes ce mardi 22 août à partir de 13 heures.