Plusieurs axes très empruntés du quartier de Gerland à Lyon sont fermés à la circulation mardi 17 décembre pour la venue d'Emmanuel Macron.

Le président de la République, Emmanuel Macron sera à Lyon mardi 17 décembre pour inaugurer l'académie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Gerland. Si le chef de l'État ne devrait arriver sur place qu'autour de 15 h, la mairie de Lyon a pris un arrêté interdisant le stationnement et la circulation dès lundi 16 décembre à 12 h.

L'avenue Tony Garnier est ainsi concernée sur sa portion située entre la rue du Vercors et la rue Hermann Frenkel. L'avenue Jean Jaurès est quant à elle impactée sur sa portion située entre l'allée Pierre de Coubertin et la rue Benjamin Delessert. Enfin, la rue Marcel Merieux est elle aussi concernée entre l'avenue Tony Garnier et la rue du Vercors.

Les manifestations et rassemblements sont également interdits toute la journée de mardi autour de l'académie.