L'université Lyon 2 prévoit deux rendez-vous sur la thématique des violences faites aux femmes, dans le cadre de la journée internationale prévue lundi 25 novembre.

À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, lundi 25 novembre, l'université Lumière Lyon 2 prévoit deux temps forts consacrés à la thématique des violences sexistes et sexuelles (VSS), mardi 26 et jeudi 28 novembre prochains. D'abord, la pièce de théâtre "Le silence qui suit" sera jouée à l'amphithéâtre culturel du campus Porte des Alpes (Bron). Portée par la compagnie Essentiel éphémère, cette pièce interroge sur la complexité du viol, de la plainte et la difficulté pour les femmes d'être entendues.

Lire aussi : L’université Lyon 2 partenaire d’un projet de recherche sur le moustique tigre

Ensuite, jeudi 28 novembre, ce même campus dédie une journée d'animations et de mobilisation sur cette thématique. L'association Les incluses et l'artiste Klitin'dastreet seront notamment à retrouver sur place. "Des stands de sensibilisation avec l’association VIFFIL et d’information autour de la cellule discrimination, harcèlement et violences sexuelles et sexistes de l’université complèteront cette programmation", ajoute l'université Lyon 2.

Et poursuit : "Ce temps de mobilisation fait écho à l’engagement que poursuit l’université depuis plusieurs années pour lutter activement contre les violences faites aux femmes. En plus de dispositifs d’écoute et de soutien, l’établissement met un point d’honneur à sensibiliser sa communauté à travers différents formats : programmes de formations, programmation culturelle, ateliers, partenariats associatifs et institutionnels…" L'université rappelle également qu'elle dispose d'un service d'action sociale de la direction des ressources humaines permettant l'accompagnement de personnels dans des situations d'urgence.

Lire aussi : L'université Lyon 2 propose de nouveaux cycles de conférences ouverts à tous