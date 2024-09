L'image du mois : Lyon allume (enfin) la flamme

Michel Sorine, le patron d’Extra Sports, l’agence qui fait courir 100 000 personnes par an, dernier relayeur de la flamme, place Bellecour @ Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se terminent dimanche 8 septembre, avec une immense cérémonie de clôture au Stade de France.

Plus de 10 000 personnes ont assisté au passage de la flamme paralympique place Bellecour, le 26 août dans une ambiance festive. La fête s’est étirée sur deux jours avec un village sportif où les Lyonnais ont pu découvrir certaines disciplines des Jeux paralympiques.

La ferveur née lors des JO de Paris est repartie après une pause de quinze jours. Ou plutôt elle a commencé à Lyon. La ville s’est tenue éloignée de l’événement planétaire. La municipalité écologiste a justifié son impasse sur les JO et son investissement sur les Jeux paralympiques dans une logique budgétaire, arguant que le premier événement n’avait pas besoin des deniers publics lyonnais pour exister quand le second reposait sur un modèle plus chancelant. “C’est un événement qui avait besoin d’avoir une très grande visibilité”, assure Julie Nublat-Faure, adjointe aux sports.

L’impasse sur la flamme olympique, jusqu’à la cérémonie d’ouverture du 26 juillet, n’était pas vraiment remise en question. Les majorités écologistes de la Ville et de la Métropole n’avaient pas voulu dépenser 150 000 euros pour accueillir son passage. Si les opposants avaient dénoncé leur absence de sens de la fête, la logique budgétaire plaidait en leur faveur. Mais quand le pays s’est enflammé, très tardivement, pour “ses” Jeux, l’histoire a changé. À la différence de nombreuses villes, de gauche comme de droite, Lyon avait aussi fait le choix de ne pas ouvrir de fan zones où les supporters ont partagé une quinzaine d’émotions. Lyon a donc raté le rendez-vous d’un pays avec son peuple dans la joie de se retrouver autour du sport et d’une fierté nationale qui n’était pas mal placée. Avec les Jeux paralympiques, les écologistes ont pu corriger le tir. Mieux vaut tard que jamais.

