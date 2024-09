Nouveau départ pour l’attractivité lyonnaise

À Lyon, l’agence de développement économique devient OnlyLyon & Co pour mieux se préparer aux défis et enjeux de demain.

Chaque semaine, depuis un demi-siècle, plus d’une entreprise s’implante sur le territoire métropolitain. L’inventaire a récemment été communiqué par l’Aderly, à l’occasion de ses cinquante ans d’existence. L’agence de développement économique de la région lyonnaise, pionnière en France, est à l’origine de quelques grandes signatures comme Interpol, le groupe pharmaceutique Boehringer Ingelheim, qui a installé son siège français au cœur du biodistrict Lyon-Gerland, la pépite biotech Genzyme ou encore Benta Pharma qui se positionne dans la course aux médicaments souverains.

Pour son anniversaire, l’agence de développement économique vient d’officialiser son changement de nom : l’Aderly devient OnlyLyon & Co. “L’acronyme Aderly parlait beaucoup aux Lyonnais mais moins à l’international”, justifie Bertrand Foucher, son directeur. Un nom unique qui permet de consolider l’écosystème OnlyLyon, première marque territoriale reconnue en Europe (et associée dans le monde par 30 % des profils CSP+), et de rendre plus lisibles les missions à destination des investisseurs étrangers, représentant 40 % des projets de nouvelles implantations d’entreprises.

© Ivan Samkov / Pexels

Moins mais mieux

Si le ratio investissements français et étrangers reste stable, ce qui change, en revanche, c’est le nombre de projets accompagnés qui passe d’une centaine à une soixantaine. D’une stratégie de volume, l’agence s’oriente vers une politique plus sélective. Moins mais mieux. “Notre ambition est une attractivité à impact positif”, explique Bertrand Foucher. À nouvelle époque (dérèglement climatique, raréfaction des ressources), nouveaux enjeux (souveraineté, réindustrialisation, transition écologique). 60 % du portefeuille d’OnlyLyon & Co est ainsi constitué de projets productifs – par ailleurs plus lourds, donc plus chronophages, à mettre en œuvre que les tertiaires. Avec un soutien à des filières stratégiques, comme les nouvelles énergies, les mobilités ou la santé. En aval, le nombre d’emplois par projet est plus élevé qu’avant, “de 20, on est passé à 25”, largement plus que la moyenne de 15 en France. Avec l’objectif d’assurer la robustesse du territoire, à savoir sa capacité structurelle à résister aux crises.

Une nouvelle feuille de route partagée, ce qui était loin d’être un pari gagné il y a encore quelques années, par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et la Métropole de Lyon, co-présidentes d’OnlyLyon & Co, au nom d’une nécessaire intelligence collective sur fond de mariage public privé. Le fameux modèle lyonnais.

50 ans de développement économique du territoire lyonnais



Co-présidence

Métropole de Lyon et CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne



Budget

5,6 M€



Subventions

3,4 M€ Métropole de Lyon

1,67 M€ CCI Lyon Métropole

Saint-Étienne Roanne 0,14 M€ des territoires



Ressources humaines

36 personnes



Only Lyon & Co en chiffres

depuis 50 ans

‘ 2 400 entreprises implantées

soit près d’une par semaine

entre 2011 et 2020

‘ 588 entreprises encore en activité sur les 895 qui se sont implantées sur le territoire

‘ 2,1 Md€

le chiffre d’affaires généré dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne

dont 45 % concernent des entreprises à capitaux majoritairement étrangers

‘ 12 100 emplois directs créés dans l’aire métropolitaine, soit 12 % des créations nettes d’emplois

‘ 26 400 emplois créés au total (directs, indirects, induits)

‘ x 2,9

Le coefficient multiplicateur emploi : pour 1 emploi direct d’une entreprise implantée par l’Aderly, 1,9 emploi supplémentaire est soutenu sur le territoire national

en 2023

‘ 64 entreprises implantées

‘ 1 506 emplois à 3 ans

‘ 25 % d’entreprises à capitaux étrangers

‘ un portefeuille projets de 238 entreprises

‘ Top 3 des filières

- Énergie

- Santé et sciences de la vie - Services à impact et ESS (économie sociale et solidaire)

1974

Création de l’Aderly

dont la mission est de structurer une attractivité et d’en faire un outil de développement économique, en attirant des entreprises internationales en région lyonnaise.

1979

Rhône-Poulenc

1980 - 1993

Première agence régionale française à ouvrir une représentation à Chicago (1980), New York (1983) et Tokyo (1993).

1989

Interpol

Le Département du Rhône s’associe aux trois membres fondateurs de l’Aderly

1990

Lafarge

Création du laboratoire de recherche dédié aux matériaux de construction.

1993

Euronews

Chaîne d’information continue européenne.

2001

Bruno Dellinger, représentant du bureau new-yorkais de l’Aderly, est l’une des dernières personnes à être sorties vivantes de la Twin Tower n° 1, après la destruction des bureaux au 47e étage. Il racontera plus tard son “11 septembre” à travers le livre témoignage, World Trade Center, 47e étage.

2003

IFP Energies Nouvelles

Centre de recherche sur la catalyse.

2004

Avec l’implantation de l’International School of Lyon, initiée par l’Aderly et ses mandants aux côtés de grandes entreprises internationales, une nouvelle page de l’internationalisation de la métropole est tournée.

2005

Genzyme

Production de médicaments en immunologie.

2007

Lancement d’OnlyLyon, dans une démarche de marketing territorial. L’Aderly est désignée pilote de la gestion opérationnelle avec une équipe dédiée intégrée en 2008 au sein de l’agence.

2009

Ouverture de deux bureaux, à Bruxelles et Londres, pour appuyer sa prospection “signatures mondiales”.

2012

Dans le cadre de sa stratégie de prospection tertiaire, l’Aderly investit le cœur de la capitale française avec un nouveau bureau à Paris.

2014

MaaT Pharma

Pionnière des thérapies issues du microbiote contre le cancer.

2015

Hexcel

Groupe spécialisé dans les matériaux industriels et composites utilisés dans l’aviation.

Le territoire d’action de l’Aderly s’étend aux territoires contigus de la Porte de l’Isère, du Pays Viennois, de Saint-Étienne Métropole et du parc industriel de la Plaine de l’Ain.

2016

L’Aderly réoriente sa prospection sur une approche filière et intègre dans sa stratégie à l’international le critère d’investissement durable.

2018

Boehringer Ingelheim

Siège France du groupe pharmaceutique.

Record d’attractivité en quantité avec 116 entreprises implantées pour plus de 2 500 emplois à trois ans. Alors que les investissements internationaux baissent nationalement, Lyon – et sa région – continue d’être l’une des villes européennes parmi les plus attractives pour les décideurs avec des secteurs forts comme la biotech, la cleantech le numérique et l’industrie.

2020

Benta Pharma

Fabrication de produits pharmaceutiques.

2022

Horiba

Centre européen d’expertise en hydrogène.

2023

Materi’Act (groupe Forvia)

Siège du laboratoire et du centre d’essais dans le domaine des matériaux durables.

2024

Aderly devient OnlyLyon & Co, une plateforme de coopérations territoriales au service d’une attractivité avec plus d’impacts durables et de la robustesse du territoire. Le périmètre d’action s’étend au Grand Bourg Agglomération, à la communauté de communes de l’Est lyonnais, etc.