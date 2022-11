L'Europe octroie 880 millions d'euros à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Commission européenne va octroyer 880 millions d'euros à la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en 2027.

7 milliards d'euros seront investis sur les cinq prochaines années en Auvergne-Rhône-Alpes. La Commission européenne va octroyer 880 millions d'euros supplémentaires à la Région au titre des fonds européens Feder (Fonds européen de développement régional), FSE+(Fonds social européen plus) et FTJ (Fonds pour une transition juste). Ces fonds seront affectés en priorité pour le développement des PME régionales, la transition énergétique et environnementale, la santé ou la mobilité urbaine.

A lire sur le sujet : Laurent Wauquiez “Je veux que la région devienne la plus offensive d’Europe sur le digital”

Cet argent vient s'ajouter aux quelques 500 millions d'euros du Fonds européen agricole pour le développement rural et aux 4 milliards d'euros du contrat plan Etat-Région.

A lire sur le sujet : Notes de frais de Laurent Wauquiez : le journal Médiacités évoque des poursuites