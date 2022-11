Dans le Rhône, Renault Trucks se lance dans le montage de vélos cargos

En association avec le constructeur lyonnais Kleuster, le fabriquant de camions ouvre une ligne de montage de triporteurs électriques à Vénissieux (Rhône).

Conçu il y a huit ans par Kleuster, le vélo-cargo Freegônes devrait voir sa production s'accélérer avec la mise en service d'une ligne de production sur le site industriel de Renault Trucks à Vénissieux – jusqu'à maintenant, seuls 200 Freegônes sont en fonctionnement en France, 5 étaient produits par jour. Ce chiffre va monter à 12. Dans un entrepôt de 2100m2, 11 personnes assemblent dès à présent 5 types de triporteurs différents qui seront dédiés à la livraison du dernier kilomètre (cellule sèche, cellule frigorifique, food, plateau et benne). Il s'adresse ainsi à "une multitude de cibles, de la livraison et collecte de colis ou d’alimentation, à la messagerie en passant par l’artisanat, la collecte de déchets, l’entretien des espaces verts et encore les métiers de bouche".

Un partenariat gagnant gagnant

Un projet qui permet à la fois à Kleuster d'accélérer sa production et à Renault Trucks de diversifier son activité en s'ouvrant à d'autres types de mobilités alors que les réglementations dans les villes et notamment la mise en place de la ZFE dans la métropole lyonnaise restreint de plus en plus l'accès des véhicules thermiques aux centres-villes.

Pour Gérard Têtu, dirigeant de Kleuster, cité dans le communiqué, « Renault Trucks s’impose comme le partenaire idéal pour la montée en puissance de Kleuster. Les deux entreprises partagent l’ambition de fournir la solution de mobilité urbaine la plus pertinente possible dans les milieux à forte densité de population. Cette convergence avec Renault Trucks nous est donc apparue bénéfique pour nos deux entreprises, permettant de répondre à la fois aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui, mais aussi aux besoins de nos clients et prospects »