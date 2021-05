L'édition 2021 de "Re Lyon Nous" reportée au mois de septembre

Habituellement organisée en juin, la journée sportive "Re Lyon Nous" est reportée le 26 septembre en raison du contexte sanitaire.

En raison du contexte sanitaire, l’édition 2021 de Re Lyon Nous ne pourra pas se tenir au mois de juin. Elle est reportée au dimanche 26 septembre 2021. Cette journée propose aux Lyonnais et Lyonnaises des parcours ludiques, sportifs et culturels en équipe. La recherche d’indices pour résoudre une énigme constitue le fil conducteur de la journée et oriente les participants vers différents sites de la ville. 5000 personnes y participent chaque année.

"Nous avons besoin de pouvoir retrouver des moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis", soutient Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon.



"Nous tenions à maintenir son organisation en 2021, car nous avons besoin de pouvoir retrouver des moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis. Pour garantir le divertissement, et la sécurité de tous Re Lyon Nous se déroulera donc au mois de septembre prochain", explique Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire.

Les inscriptions à cette journée ouvriront début septembre. D'ici là, une application Enform@lyon proposera des énigmes pendant l'été.