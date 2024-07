L'ASVEL féminin déménage au Palais des Sports de Lyon en 2025

En plein essor, l'équipe féminine du club de basketball Lyon ASVEL jouera ses matchs au Palais des Sports dès la saison prochaine.

C'est une annonce que les filles de l'ASVEL attendaient depuis un moment. Ce vendredi 12 juillet, le maire de Lyon a confirmé le déménagement prochain de l'équipe féminine de basket au Palais des Sports. Une décision devant ainsi permettre de développer le sport féminin et lui donner toute son importance. "Le sport de haut niveau, qu'il s'agisse des femmes ou des hommes, doit pouvoir se faire dans les meilleures conditions possibles", estime Grégory Doucet.

Un premier match au Palais des Sports dès janvier

Depuis 2017, date de son rachat par Tony Parker, l'ASVEL féminin connaît une véritable ascension. Atteignant les demi-finales du championnat de France en 2018, le club est sacré champion en 2019 et 2023 avant de remporter l'Eurocoupe la même année. Afin de poursuivre sur cette lancée dans de bonnes conditions, l'équipe fera donc sa saison 2025 au Palais des Sports.

Lire aussi : L’Asvel féminin sacré champion de France pour la deuxième fois

"L'entrée administrative du club dans les locaux se fera dès septembre prochain", précise Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée au Sport. La Ville a d'ailleurs investi 300 000 euros pour accueillir les filles comme il se doit. Malgré "quelques petits aménagements à faire", Grégory Doucet annonce ainsi le tenue d'un premier match en janvier prochain. Il reste toutefois à installer un parquet adapté au basket et à reconfigurer les tribunes.

La Ville de Lyon et le LDLC ASVEL Féminin ont annoncé ce 12 juillet le déménagement du club.

Grâce à ce nouveau lieu, le club pourra également mener ses actions dans un cadre plus adapté. Au-delà du sport, les filles pourront ainsi installer leur tribune solidaire et accueillir des rassemblements et évènements en tout genre. "On ne déménage pas à la légère mais en pleine conscience. Avec la volonté de permettre au club de se développer, de lancer un mouvement et montrer que les clubs de sport de haut niveau ont un autre rôle à jouer que celui de performer", explique Marie-Sophie Obama, vice-présidente déléguée de LDLC ASVEL Féminin. Et d'ajouter : "On peut apporter quelque chose de différent, susciter des vocations, illustrer ce que peuvent être les équilibres entre les femmes et les hommes".

Lire aussi : Les joueuses de l’Asvel féminin remportent leur première coupe d’Europe