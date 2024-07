Des futurs olympiens arrivent à Lyon

Sport dans la ville organise un évènement de grande ampleur à l'occasion des JO 2024. "Festival 24" réunira 500 jeunes sportifs internationaux pour se rencontrer, échanger et célébrer cette épopée olympienne.

L'association Sport dans la ville, organise un festival sportif international à l'occasion de Paris 2024. Festival 24, c'est son nom, rassemblera, du 19 au 28 juillet, 500 jeunes passionnés du sport, issus de milieux défavorisés de Lyon et venant de 36 pays aux quatre coins du monde qui vont se rencontrer pour célébrer "l'olympisme, le sport et leurs valeurs". L'évènement commencera à Lyon, avant de migrer vers la capitale parisienne.

Association d'insertion par le sport fondée en 1998, Sport dans la ville s'engage depuis plusieurs années pour favoriser l'égalité des chances en accompagnant des jeunes issus de quartiers prioritaires vers l'insertion sociale et professionnelle, notamment via le sport. Avec plus de 11 800 bénéficiaires, l'association cherche à créer un contact et du lien entre eux autour de valeurs solidaires que le sport met en avant. Sport dans la Ville propose également un programme de deux ans, en partenariat avec l'EMLyon Business School, pour aider les jeunes entrepreneurs à créer leur société.

Une première partie des "young leaders" (surnom donné aux ambassadeurs) arrivera à Lyon le 19 juillet. Ils seront formés aux techniques inclusives de coaching grâce à des ateliers et auront la chance de visiter le Vieux Lyon ainsi que les toits de Fourvière lors du coucher de soleil. Le 22 juillet, une cérémonie d'ouverture aura lieu avec l'ensemble des participants et leurs accompagnateurs. Au programme : défilé de drapeaux, serment du Festival et autres surprises. Jusqu'à leur départ le 24 juillet, les invités participeront à des ateliers olympiques et paralympiques en équipes mixtes. En parallèle, ils auront la chance de découvrir la ville lyonnaise et d'assister au spectacle Beauséjour de Mourad Merzouki au Théâtre Gallo-Romain.

Assurément, les jeunes sportifs repartiront avec des étoiles plein les yeux et quelques courbatures.

Lire aussi : Un évènement mondial unique à Lyon autour de Harry Potter