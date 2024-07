L'association AFS Rhône et Loire recherche des familles d'accueil

L’association AFS Rhône et Loire recherche des familles prêtes à vivre une aventure humaine en accueillant bénévolement dès septembre un lycéen étranger.

En septembre, plus de 300 lycéens du monde entier arriveront pour vivre durant trois, six ou dix mois un séjour à la française. Ils vont tout découvrir : la langue, la culture, le système scolaire et la vie quotidienne.

A quelques semaines de leur arrivée, une centaine de jeunes recherchent encore une famille. AFS Rhône et Loire lance un appel aux familles de la région prêtes à ouvrir leur cœur et leur maison pour les accueillir. Par ces expériences l’organisme espère transmettre des valeurs de paix, de tolérance et de partage à travers ces rencontres.

Œuvrer pour la tolérance et le partage

Depuis plusieurs années, l’association accueille environ 15 à 20 jeunes du monde entier par an dans des familles de la région Auvergne Rhône-Alpes.

L’association AFS Vivre Sans Frontières œuvre au rapprochement des cultures pour l’avènement d’un monde plus juste et plus pacifique, à travers des programmes de mobilités internationales à l’attention des jeunes de 15 à 18 ans.

Toute famille, urbaine ou rurale, avec ou sans enfant, homoparentale, monoparentale, active ou retraitée peut accueillir l’un de ces lycéens, qui sera scolarisé dans un établissement proche du domicile familial. L'association prend en charge une partie des frais et les assurances.

Pour plus d’informations : https://afs.fr/